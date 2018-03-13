На улице Павлюхина произошел пожар

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Горел один из домов, которые местные жители называют трущобами. Задымление было очень сильным.

Информация о причине возгорания уточняется.

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