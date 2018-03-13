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На улице Павлюхина произошел пожар
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На улице Павлюхина произошел пожар 

Казанский Портал 13 марта 2018
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Горел один из домов, которые местные жители называют трущобами. Задымление было очень сильным.
Информация о причине возгорания уточняется.
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