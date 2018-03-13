Машина протаранила ограждение возле подземного перехода в САО

Автомобиль въехал в бетонное ограждение у подземного перехода в районе дома 112 на Ленинградском шоссе в Левобережном районе САО.

Как передаёт РБК со ссылкой на УГИБДД, авария произошла в 05:30. Два водителя получили ранения. Среди пешеходов пострадавших нет.

Движение в районе ДТП было затруднено по крайним полосам Ленинградском шоссе. В Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщается, что с места происшествия эвакуировали машину, протаранившую ограждение у подземного перехода.