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Машина протаранила ограждение возле подземного перехода в САО
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Машина протаранила ограждение возле подземного перехода в САО 

ИД «Собеседник» 13 марта 2018
Автомобиль въехал в бетонное ограждение у подземного перехода в районе дома 112 на Ленинградском шоссе в Левобережном районе САО.
Как передаёт РБК со ссылкой на УГИБДД, авария произошла в 05:30. Два водителя получили ранения. Среди пешеходов пострадавших нет.
Движение в районе ДТП было затруднено по крайним полосам Ленинградском шоссе. В Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщается, что с места происшествия эвакуировали машину, протаранившую ограждение у подземного перехода.
Ранее Sobesednik.ru сообщал, что участниками аварии стали два грузовика.
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