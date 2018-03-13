Паводки в Казахстане пошли на спад

В Восточно-Казахстанской области паводки пошли на спад, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Ураганы, вспышки на солнце и аномальный холод

Нас ждут новые потрясения

За последние несколько дней в регионе из-за обильных дождей начались подтопления домов и дворовых территорий. В одном из районов, Аягозском, около 500 человек были эвакуированы в безопасные места. А в Уланском районе за 10 дней выпало две месячных нормы осадков.

Спасатели откачали больше 13 тысяч кубометров воды, но дома и имущество сельчан это не спасло.

На юге республики последствия паводков уже ликвидировали. В Кызылординской области затопило сельскую школу. Детей на время перевели в другую, в соседней деревне.

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