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Паводки в Казахстане пошли на спад
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Паводки в Казахстане пошли на спад 

Мир24 13 марта 2018
В Восточно-Казахстанской области паводки пошли на спад, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
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За последние несколько дней в регионе из-за обильных дождей начались подтопления домов и дворовых территорий. В одном из районов, Аягозском, около 500 человек были эвакуированы в безопасные места. А в Уланском районе за 10 дней выпало две месячных нормы осадков.
Спасатели откачали больше 13 тысяч кубометров воды, но дома и имущество сельчан это не спасло.
На юге республики последствия паводков уже ликвидировали. В Кызылординской области затопило сельскую школу. Детей на время перевели в другую, в соседней деревне.
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