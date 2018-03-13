Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2,5 километра 

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту более 2,5 километров, сообщили сейсмологи Дальневосточного отделения РАН.
Специалисты предупреждают, что пепловые шлейфы могут быть опасны для авиации, а жители Северо-Курильска в случае интенсивного пеплопада рискуют отравиться вулканическими газами.
«МИР 24» напоминает, что Эбеко, расположенный на острове Парамушир, уже посыпал пеплом Северо-Курильск в декабре 2016-го. Тогда в городе ощущался запах сероводорода. А в октябре того же года вулкан выбросил облако пепла на высоту до тысячи метров. Пепельное облако растянулось на 15 км, что, как и сегодня, представляло угрозу для авиации. До этого извержение Эбеко регистрировали в 2012 году, после чего наступил период затишья.
Высота Эбеко составляет 1156 метров, у него есть несколько вершинных кратеров. Ученые считают, что лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам.
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