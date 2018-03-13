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На Бермудах нашли проплывшую более тысячи километров бутылку с посланием
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На Бермудах нашли проплывшую более тысячи километров бутылку с посланием 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Мальчик с Бермудских островов нашел послание в бутылке, которое проплыло более 1,6 тысячи километров. Об этом сообщает UPI.
12-летний Джозеф Валлис (Joseph Vallis) обнаружил бутылку в куче мусора, когда убирался на пляже вместе с одноклассниками. Он заметил внутри пластиковый сверток и решил показать находку отцу.
Вместе они открыли бутылку и расшифровали текст записки при помощи ультрафиолетовой лампы. Как выяснилось, ее бросили с французской яхты в апреле 2014 года на расстоянии более 1,6 тысячи километров от Бермудских островов.
Автор записки просил нашедшего связаться с ним. По словам Джозефа Валлиса, они с отцом отправили письмо по указанному электронному адресу, однако пока не получили ответа.
Бермудские острова — заморская территория Великобритании, расположенная в Атлантическом океане. 31 процент жителей составляют выходцы из Европы и Северной Америки, 58 процентов — потомки африканских рабов.
6 марта сообщалось, что в Австралии нашли самое старое послание в бутылке. Его отправили в 1886 году с немецкого парусника «Паула», который пересекал Индийский океан в 950 километрах от берега Австралии.
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