В Новороссийске горел ангар в промзоне

Пожар произошел вечером 12 марта на улице Ревельской.

Заявка о возгорании на пульт дежурного поступила в 16:44. В ангаре вспыхнули мешки и прессованный картон на площади 200 квадратных метров.

Пожарные подразделения прибыли на место ЧП в 16:51. В 17:25 огонь был локализован. В 18:30 спасателям удалось ликвидировать открытое горение, а в 19:52 — полностью его потушить.

Были привлечены 18 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.

Угрозы населению в результате пожара нет. Превышения предельной концентрации продуктов горения в воздухе не обнаружили.

Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. В результате происшествия никто не пострадал.