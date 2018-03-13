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В Новороссийске горел ангар в промзоне
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В Новороссийске горел ангар в промзоне 

АиФ — Юг 13 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
В Новороссийске горел ангар в промзоне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар произошел вечером 12 марта на улице Ревельской.
Заявка о возгорании на пульт дежурного поступила в 16:44. В ангаре вспыхнули мешки и прессованный картон на площади 200 квадратных метров.
Пожарные подразделения прибыли на место ЧП в 16:51. В 17:25 огонь был локализован. В 18:30 спасателям удалось ликвидировать открытое горение, а в 19:52 — полностью его потушить.
Были привлечены 18 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.
Угрозы населению в результате пожара нет. Превышения предельной концентрации продуктов горения в воздухе не обнаружили.
Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. В результате происшествия никто не пострадал.
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