В Дагестане восстановлено транспортное сообщение с 10 селами, прерванное из-за лавины

В Рутульском районе Дагестана расчистили дорогу, ведущую к 10 населенным пунктам. Ранее движение было прервано из-за схода лавины.

«Дорога через ущелье в центре села Цахур Рутульского района расчищена. Движение восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте управления МЧС по региону.

Днем 12 марта в Рутульском районе произошел повторный сход лавины. Снежные массы перекрыли дорогу через ущелье в центре села Цахур. Сильный снегопад помешал сразу же начать работы по расчистке.