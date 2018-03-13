В Дагестане восстановлено транспортное сообщение с 10 селами, прерванное из-за лавины 

В Рутульском районе Дагестана расчистили дорогу, ведущую к 10 населенным пунктам. Ранее движение было прервано из-за схода лавины.
«Дорога через ущелье в центре села Цахур Рутульского района расчищена. Движение восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте управления МЧС по региону.
Днем 12 марта в Рутульском районе произошел повторный сход лавины. Снежные массы перекрыли дорогу через ущелье в центре села Цахур. Сильный снегопад помешал сразу же начать работы по расчистке.
Днем ранее в Рутульском районе произошел другой сход лавины на дорогу. В результате, по данным ТАСС, было нарушено сообщение с десятью населенными пунктами района.