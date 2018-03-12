В Коми объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона

СЫКТЫВКАР , 12 марта. / ТАСС /. Аварии в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве возможны в Коми в связи с резким потеплением и сильными снегопадами 14-15 марта, а затем похолоданием до минус 35 градусов. Об этом сообщили в понедельник в Главном управлении МЧС России по региону.

"14-15 марта через территорию Республики Коми ожидается прохождение активного циклона. В большинстве районов, за исключением крайнего северо-востока — Воркутинского и Интинского районов, пройдут сильные снегопады, количество выпавших осадков может составить 40-60% от месячной нормы. В южных районах пройдет мокрый снег. Здесь ожидается повышение температуры воздуха до оттепели и налипание мокрого снега на проводах, усиление ветра при порывах до 15-18 м/с, в северных районах — с метелью", — сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, 15 марта в северных районах, 16 марта повсеместно похолодает до минус 25 градусов, на севере — до 35 градусов мороза. В связи с таким прогнозом возможны такие риски возникновения ЧС и происшествий, как нарушение электроснабжения в связи с образом линий электропередачи из-за порывов ветра и налипания мокрого снега, возможны снежные заторы и заносы на дорогах, гололедица, прогнозируют спасатели.

Как уточнили ТАСС Гидрометцентре Коми, на регион надвигается циклон с Атлантики, который пройдет через всю территорию республики. «Циклон ожидается кратковременный, но мощный. В Сыктывкаре и южнее ожидается до плюс 2 градусов и очень сильные снегопады, а затем резко похолодает», — отметили в региональной метеослужбе.