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В Прикамье из-за неисправной печи на пожаре погиб пенсионер
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В Прикамье из-за неисправной печи на пожаре погиб пенсионер 

59.ru 13 марта 2018
Фото: 59.ru
Пожар в частном доме в поселке Чермоз Ильинского района произошел около 05:00. В результате возгорания погиб пожилой хозяин.
О пожаре на втором этаже двухэтажного дома сообщила спасателям хозяйка дома на улице Трудовая. Женщина встретила прибывших к месту ЧП пожарных и рассказала, что в горящем доме находится ее муж. Поднявшись на второй этаж, спасатели обнаружили в комнате погибшим 67-летнего мужчину. Почему он вовремя не вышел, пока неизвестно.
— На тушение пожара потребовалось 18 минут, — сообщили 59.ru в пресс-службе краевого МЧС. — Огонь повредил стены и мебель. Предварительной причиной пожара стало нарушение при использовании печи.
Спасатели предупредили: для того, чтобы предотвратить трагедию в доме, можно установить датчики дыма. Не нужно также допускать перекала печи и регулярно проверять состояние дымоходов.
В минувшие выходные сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю провели флэшмоб и напомнили номер телефона, по которому необходимо звонить в случае ЧП.
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