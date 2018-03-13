В Прикамье из-за неисправной печи на пожаре погиб пенсионер

Пожар в частном доме в поселке Чермоз Ильинского района произошел около 05:00. В результате возгорания погиб пожилой хозяин.

О пожаре на втором этаже двухэтажного дома сообщила спасателям хозяйка дома на улице Трудовая. Женщина встретила прибывших к месту ЧП пожарных и рассказала, что в горящем доме находится ее муж. Поднявшись на второй этаж, спасатели обнаружили в комнате погибшим 67-летнего мужчину. Почему он вовремя не вышел, пока неизвестно.

— На тушение пожара потребовалось 18 минут, — сообщили 59.ru в пресс-службе краевого МЧС . — Огонь повредил стены и мебель. Предварительной причиной пожара стало нарушение при использовании печи.

Спасатели предупредили: для того, чтобы предотвратить трагедию в доме, можно установить датчики дыма. Не нужно также допускать перекала печи и регулярно проверять состояние дымоходов.