Под Тулой столкнулись 5 машин. Есть жертвы

В результате столкновения пяти машин в Тульской области погибли два человека и двое пострадали, передает "Интерфакс"

Как сообщил представитель регионального УМВД , в районе 7:55 поступило сообщение, о столкновении пяти машин на 195-м км федеральной трассы «Крым».

По предварительным данным, совершая обгон, водитель «Нивы», двигавшейся в северном направлении, касательно столкнулся с ехавшим попутно автомобилем Opel.

После этого иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась сначала с грузопассажирской «Газелью», а потом с полуприцепом Volvo и Nissan.

В результате аварии две женщины, находившиеся в салоне Opel, погибли. В автомобиле Nissan пострадали мужчина и женщина.

Сотрудники полиции устанавливает личности пострадавших и погибших.