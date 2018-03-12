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Под Тулой столкнулись 5 машин. Есть жертвы
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Под Тулой столкнулись 5 машин. Есть жертвы 

Вести.Ru 12 марта 2018
Фото: Вести.Ru
В результате столкновения пяти машин в Тульской области погибли два человека и двое пострадали, передает "Интерфакс".
Как сообщил представитель регионального УМВД, в районе 7:55 поступило сообщение, о столкновении пяти машин на 195-м км федеральной трассы «Крым».
По предварительным данным, совершая обгон, водитель «Нивы», двигавшейся в северном направлении, касательно столкнулся с ехавшим попутно автомобилем Opel.
После этого иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась сначала с грузопассажирской «Газелью», а потом с полуприцепом Volvo и Nissan.
В результате аварии две женщины, находившиеся в салоне Opel, погибли. В автомобиле Nissan пострадали мужчина и женщина.
Сотрудники полиции устанавливает личности пострадавших и погибших.
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