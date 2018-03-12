Ещё
В Приморском крае подготовили более 10 тыс. человек для тушения лесных пожаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморском крае подготовили более 10 тыс. человек для тушения лесных пожаров 

ТАСС 12 марта 2018
ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Группировку из 11 тыс. человек сформировали в Приморском крае для тушения лесных пожаров. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе краевой администрации.
"Силы и средства краевой подсистемы РСЧС готовы к выполнению задач по ликвидации лесных пожаров при их возникновении. Для этих целей сформирована группировка сил и средств: более 11 тыс. человек личного состава и более 2 тыс. единиц техники", — говорится в сообщении.
В дополнение к сформированной группировке сил и средств в Приморье создали более 230 добровольных пожарных дружин численностью более 19 тыс. человек и 145 добровольных пожарных команд численностью более 1,1 тыс. человек. Для тушения и отслеживания лесных пожаров в регионе будут использовать три воздушных судна: вертолеты Ми-2 и R-44, самолет Ан-2.
"Для мониторинга обстановки Приморской поисково-спасательной службой применяется беспилотная авиация (квадрокоптеры), что позволяет оперативно получать информацию о площади и направлении распространения ландшафтных пожаров и своевременно направить силы и средства в целях недопущения распространения палов на территорию населенных пунктов", — цитирует пресс-служба директора департамента гражданской защиты Сергея Белголова. В крае проводят работы по плановому отжигу сухой растительности и очистке территорий населенных пунктов от сухого мусора.
ТАСС: последние новости
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв МЧС сообщает о сходе трех лавин на стратегической автотрассе в Киргизии Свыше 400 км пути намерены отремонтировать на Забайкальской железной дороге в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе204
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури28
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе10
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской189
ЕС осудил строительство Крымского моста149
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение