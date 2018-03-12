В Приморском крае подготовили более 10 тыс. человек для тушения лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК , 12 марта. / ТАСС /. Группировку из 11 тыс. человек сформировали в Приморском крае для тушения лесных пожаров. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе краевой администрации.

"Силы и средства краевой подсистемы РСЧС готовы к выполнению задач по ликвидации лесных пожаров при их возникновении. Для этих целей сформирована группировка сил и средств: более 11 тыс. человек личного состава и более 2 тыс. единиц техники", — говорится в сообщении.

В дополнение к сформированной группировке сил и средств в Приморье создали более 230 добровольных пожарных дружин численностью более 19 тыс. человек и 145 добровольных пожарных команд численностью более 1,1 тыс. человек. Для тушения и отслеживания лесных пожаров в регионе будут использовать три воздушных судна: вертолеты Ми-2 и R-44, самолет Ан-2.

"Для мониторинга обстановки Приморской поисково-спасательной службой применяется беспилотная авиация (квадрокоптеры), что позволяет оперативно получать информацию о площади и направлении распространения ландшафтных пожаров и своевременно направить силы и средства в целях недопущения распространения палов на территорию населенных пунктов", — цитирует пресс-служба директора департамента гражданской защиты Сергея Белголова. В крае проводят работы по плановому отжигу сухой растительности и очистке территорий населенных пунктов от сухого мусора.