В Пермском районе мужчина спас на пожаре семью, но сам погиб

47-летний мужчина погиб на пожаре в Пермском районе. Он успел разбудить и вывести на улицу свою семью.

«В ночь на 11 марта произошёл пожар в доме по улице Сибирский тракт в селе Янычи Пермского района. Площадь пожара составила 189 кв. метров, погиб мужчина 47лет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как выяснилось, первым пожар обнаружил хозяин дома. Он разбудил семью и вывел родных на свежий воздух, а сам вернулся в дом и вынес бытовую технику. После этого мужчина снова вернулся в горящий дом, чтобы спасти другие вещи, но обратно уже не вернулся.

Огнём полностью уничтожен дом и надворные постройки. НА вызов выехали 23 сотрудника МЧС и 8 пожарных машин.

Предварительная причина пожара — неправильное устройство или неисправности печи.

Напомним, в ночь на 27 февраля в Чусовом произошёл пожар в общежитии. Хозяйка комнаты, в которой произошло возгорание, увидев огонь, побежала спасаться, не разбудив соседей. В итоге в огне погибли шесть человек, в том числе трое детей.