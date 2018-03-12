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В Японии с аукциона продали самого крупного тунца в истории рыболовства страны
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В Японии с аукциона продали самого крупного тунца в истории рыболовства страны 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: planet-today.ru
ТОКИО, 12 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Самый крупный тунец в истории японского рыболовства был продан в понедельник с аукциона в порту Кацуура в префектуре Вакаяма в центральной части тихоокеанского побережья главного острова страны Хонсю. Его вес — 450 кг, длина — 2,74 метра.
Как сообщила местная федерация рыболовных кооперативов, это самый массивный тунец из всех пойманных с 1949 года, когда начали вести систематический учет размеров пойманных рыб такого типа.
Тунца продали на аукционе за 7,15 млн иен — примерно $67 тыс.
Рыбу поймали 9 марта в районе удаленных японских островов Огасавара, расположенных в 555 км к югу от острова Хонсю. Рыбакам понадобилось около часа, чтобы вытащить тунца из воды. «Я понял, что это могучая рыба, но совершенно не представлял ее реальные размеры, — рассказал журналистам поймавший тунца капитан шхуны „Рёан-мару“ Юдзи Охаси. — Мне до сих пор кажется, что это какой-то сон».
В марте прошлого года промысловики из порта Кацуура поймали тунца длиной 2,82 метра. Однако он весил меньше нынешнего рекордсмена — 446 кг.
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