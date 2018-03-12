В Алтайском крае мужчина попал под колеса поезда

Трагедия произошла в ночь на 8 марта четырех километрах от разъезда Родина. Житель Камня-на-Оби шел по обочине железнодорожного пути в сторону города. На 627 км его нагнал поезд, который двигался в попутном направлении. Мужчина попал под габариты подвижного состава, сообщает Катунь 24 . Полученные мужчиной травмы оказались несоизмеримы с жизнью. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи. Неизвестно и то, что делал мужчина в ночное время в такой глуши. Поскольку ближайший крупный населенный пункт, село Аллак, находится почти в девяти километрах от места трагедии.

Фото: Neu_zwei, trainpix.org.