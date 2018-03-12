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В Омске сильно пострадал мужчина во время пожара в частном доме
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В Омске сильно пострадал мужчина во время пожара в частном доме 

АиФ-Омск 12 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по региону.
Сегодня, 12 марта, ночью в Омске произошёл пожар. В микрорайоне Береговой горел частный дом.
К моменту прибытия спасателей огонь распространился по всей площади дома. Во время пожара сильно пострадал 58-летний владелец дома. Он получил ожоги головы, шеи, спины, рук. Сейчас мужчина находится в реанимации.
По предварительной информации, пожар произошёл из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Для тушения пожара задействовали две спецмашины и восемь спасателей. Пожарные боролись с огнём на протяжении двух часов.
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