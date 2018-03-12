В Омске сильно пострадал мужчина во время пожара в частном доме

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по региону.

Сегодня, 12 марта, ночью в Омске произошёл пожар. В микрорайоне Береговой горел частный дом.

К моменту прибытия спасателей огонь распространился по всей площади дома. Во время пожара сильно пострадал 58-летний владелец дома. Он получил ожоги головы, шеи, спины, рук. Сейчас мужчина находится в реанимации.

По предварительной информации, пожар произошёл из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Для тушения пожара задействовали две спецмашины и восемь спасателей. Пожарные боролись с огнём на протяжении двух часов.