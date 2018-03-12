Два человека спасены при тушении пожара площадью около 30 кв. м в квартире жилого дома на юге Москвы

В столичном районе Чертаново Южное произошел пожар в квартире жилого дома, два человека спасены. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС РФ по городу.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома по адресу: ул. Кировоградская, д. 44, корп. 1. Пожар площадью около 30 кв. м происходил в квартире на 12 этаже. В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены два человека. Сведений о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуация жильцов подъезда, в котором загорелась квартира, не проводилась.