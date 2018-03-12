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Второй за сутки самолет-разведчик замечен у Черноморского побережья России
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Второй за сутки самолет-разведчик замечен у Черноморского побережья России 

Вести.Ru 12 марта 2018
11 марта у побережья России на Черном море вслед за американским разведывательным беспилотником совершил полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Об этом стало известно из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Как уточняется, морской разведчик с бортовым номером 169003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, вечером 11 марта длительное время курсировал в районе южного побережья Крыма, Севастополя и Новороссийска.
Днем 11 марта у морских границ России на Черном море был замечен стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024. Он совершал многочасовой разведывательный полет вдоль Краснодарского Края и Крыма. Перед этим американский разведывательный беспилотник не менее четырех часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, напоминает агентство «Интерфакс».
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