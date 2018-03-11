В Грозном произошла задержка рейса на Москву из-за учений близ аэропорта

ГРОЗНЫЙ, 11 мар — РИА Новости . Антитеррористические учения прошли в воскресенье с участием служб близ аэропорта Грозного , в настоящее время он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в МВД по Чечне

В воскресенье вечером на сайте издания «Спорт-Экспресс» появилось сообщение, что футболисты ЦСКА после матча с грозненским клубом «Ахмат» не могут вылететь из грозненского аэропорта в Москву из-за угрозы теракта.

"Подразделения, дислоцированные в районе аэропорта служб и подразделений, проводили в воскресенье плановые антитеррористические учения в районе грозненского аэропорта, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", — отметил представитель ведомства. По его словам, «проверка показала высокую готовность к отражению любой угрозы».

В грозненском аэропорту РИА Новости сообщили, что «пассажиры уже на борту и самолет готовится к вылету». По расписание рейс «Грозный-Москва» должен был вылететь в 18.55 мск.