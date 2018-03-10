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Краснодарские улицы затопил дождь
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Краснодарские улицы затопил дождь 

Новая Кубань 10 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 марта — Новая Кубань. В краевой столице погодные условия внесли «коррективы» в движение общественного транспорта. Из-за продолжительного ливня трамвайные пути в районе улицы Вишняковой затопило, городской электротранспорт в этом районе временно приостановил работу, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ». ;
Дожди затопили и улицу Московскую. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях очевидцами, автомобили проезжают по лужам, размерами и глубиной похожими на мини-озерца.
В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что откачкой воды в настоящее время занимаются шесть единиц спецтехники. Всего от граждан поступило 38 обращений.
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