В Орловском районе пожарные больше 4 часов тушили жилой дом

Возгорание в деревне Хомуты Орловского района произошло сегодня ночью, 14 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в дежурную часть в 01.17. На место происшествия выехали сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано в 04.30.

Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты.