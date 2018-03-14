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В Орловском районе пожарные больше 4 часов тушили жилой дом
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В Орловском районе пожарные больше 4 часов тушили жилой дом 

РИА 57 14 марта 2018
Фото: РИА 57
Возгорание в деревне Хомуты Орловского района произошло сегодня ночью, 14 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в дежурную часть в 01.17. На место происшествия выехали сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано в 04.30.
Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты.
Сообщение В Орловском районе пожарные больше 4 часов тушили жилой дом появились сначала на РИА 57.
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