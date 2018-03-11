Три человека пострадали в аварии на западе столицы

Среди пострадавших оказалось двое детей.

В воскресенье, 11 марта, на западе столицы столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

Авария произошла на Минской улице в районе дома № 2.

Среди пострадавших — двое детей. Они направлены в медицинское учреждение. Взрослый пострадавший от госпитализации отказался, отметил собеседник ТАСС

Причины и обстоятельство ДТП устанавливаются. В пресс-службе столичного управления ГИБДД факт аварии подтвердили.

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