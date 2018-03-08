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В Перу при падении в пропасть автобуса погибли 10 человек
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В Перу при падении в пропасть автобуса погибли 10 человек 

Газета.Ru 8 марта 2018
В Перу автобус вылетел в пропасть, десять человек погибли, еще 50 пострадали, сообщает "Татар-информ".
Автобус следовал из Лимы в Аякучо и упал в пропасть с высоты более 100 метров.
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