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Кадыров объяснил причины крушения Ми-8
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Кадыров объяснил причины крушения вертолета Ми-8 в Чечне 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Разбившийся в Чечне вертолет Ми-8 упал с обрыва высотой в 150 метров из-за резкого порыва ветра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
По его словам, Ми-8 принадлежал пограничному управлению и базировался в селе Тусхарой Итум-Калинского района Чечни. Вертолет вез пограничников на заставу.
«Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть», — сообщил Кадыров.
Вертолет разбился днем 7 марта в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе Чечни неподалеку от границы с Грузией. В результате крушения погибли шесть человек, одному удалось спастись. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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