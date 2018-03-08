Кадыров объяснил причины крушения Ми-8

Кадыров объяснил причины крушения вертолета Ми-8 в Чечне

Разбившийся в Чечне вертолет Ми-8 упал с обрыва высотой в 150 метров из-за резкого порыва ветра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, Ми-8 принадлежал пограничному управлению и базировался в селе Тусхарой Итум-Калинского района Чечни. Вертолет вез пограничников на заставу.

«Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть», — сообщил Кадыров.

Вертолет разбился днем 7 марта в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе Чечни неподалеку от границы с Грузией. В результате крушения погибли шесть человек, одному удалось спастись. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.