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На борту самолета с кандидатом в президенты произошло ЧП
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На борту самолета с кандидатом в президенты произошло ЧП 

Свободная пресса 7 марта 2018
В самолете, на котором кандидат в президенты России Григорий Явлинский возвращался из Грозного в Москву, произошла разгерметизация. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря партии «Яблоко» Игоря Яковлева.
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