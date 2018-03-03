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В центре Донецка произошел мощный взрыв
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В центре Донецка произошел мощный взрыв
ТК «Звезда»
3 марта 2018
Фото:
ТК «Звезда»
Комментарии
В
Донецке
произошел взрыв в автомобиле, в результате чего пострадал водитель транспортного средства, сообщает
ТАСС
со ссылкой на главу Ворошиловского района города Владислава Латынцева.
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