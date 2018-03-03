В результате межэтнического столкновения в ДРК погибло более 40 человек 

Киншаса, 2 марта /Синьхуа/ — Чиновник службы безопасности Демократической Республики Конго /ДРК/ сегодня заявил, что вчера вечером в северо-восточной части страны произошло межэтническое столкновение, в результате которого более 40 человек погибли.
Служба безопасности ДРК и местный чиновник подтвердили корр. Синьхуа, что в провинции Итури в северо-восточной части страны между народностями хема и ленду вчера вечером произошло столкновение, в результате которого более 40 человек погибли. Власти проводят оценку ситуации. —0—