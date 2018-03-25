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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 25 и 26 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы с сохранением на вечер 25 марта и последующие сутки 26 марта в городе Москве местами ожидается ветер юго-западный порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Спасатели советуют переждать непогоду в помещении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее МЧС предупредило жителей Камчатки о шторме с гигантскими волнами.
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