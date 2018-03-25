МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Ранее МЧС предупредило жителей Камчатки о шторме с гигантскими волнами.

Спасатели советуют переждать непогоду в помещении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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