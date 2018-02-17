Консул: данных о пострадавших при землетрясении в Мексике россиянах нет

У консульства России в Мексике нет информации о том, что в результате землетрясения в этой стране пострадали россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консула России в Мексике Андрея Трояновского. «У нас нет такой информации (о пострадавших), но мы продолжаем мониторить ситуацию», — заявил Трояновский.

Отмечается, что, по уточнённой информации, магнитуда землетрясения составила 7,2.

Ранее сообщалось, что в Мексике зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5. В связи с произошедшим в Мехико люди массово покинули здания.