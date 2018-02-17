Ещё
Консул: данных о пострадавших при землетрясении в Мексике россиянах нет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Консул: данных о пострадавших при землетрясении в Мексике россиянах нет 

RT на русском 17 февраля 2018
У консульства России в Мексике нет информации о том, что в результате землетрясения в этой стране пострадали россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консула России в Мексике Андрея Трояновского. «У нас нет такой информации (о пострадавших), но мы продолжаем мониторить ситуацию», — заявил Трояновский.
Отмечается, что, по уточнённой информации, магнитуда землетрясения составила 7,2.
Ранее сообщалось, что в Мексике зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5. В связи с произошедшим в Мехико люди массово покинули здания.
RT на русском: последние новости
Источник сообщил о взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге В США из-за непогоды отменили более трёх тысяч авиарейсов В Петербурге в результате хлопка газа разрушены стены трёх верхних этажей дома
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России321
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям188
Атомные подлодки РФ дошли до США186
Люди согрешили с денисовцами дважды25
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео531
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение