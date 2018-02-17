Ещё
Миллион домов остались без света после землетрясения в Мексике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллион домов остались без света после землетрясения в Мексике 

Российская Газета 17 февраля 2018
Число повторных толчков после мощного землетрясения в Мексике возросло до 122. Об этом сообщает РИА Новости.
Магнитуда сейсмособытия составила 7,2. Очаг подземных толчков находился на глубине 12 километров.
Землетрясение не привело к человеческим жертвам, но вызвало разрушения. Последствия ощущались в столице страны — на расстоянии более 350 километров от эпицентра, который находился рядом с городом Пинотепа-де-Дон-Луис, штат Оахака. В Мехико массово выключились светофоры, частично прервалась подача электричества, возникли большие пробки. Число домов, оставшихся без электричества составило почти один миллион.
Информация о россиянах, которые могли пострадать в результате землетрясения, не поступала, отметил консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.
Российская Газета: последние новости
В Киргизии на трассу сошла гигантская лавина Из-за снегопада в США отменили более 3 тысяч авиарейсов Два человека погибли от взрыва в Донецке
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России321
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям188
Атомные подлодки РФ дошли до США186
Люди согрешили с денисовцами дважды25
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео531
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение