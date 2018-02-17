Миллион домов остались без света после землетрясения в Мексике

Число повторных толчков после мощного землетрясения в Мексике возросло до 122. Об этом сообщает РИА Новости.

Магнитуда сейсмособытия составила 7,2. Очаг подземных толчков находился на глубине 12 километров.

Землетрясение не привело к человеческим жертвам, но вызвало разрушения. Последствия ощущались в столице страны — на расстоянии более 350 километров от эпицентра, который находился рядом с городом Пинотепа-де-Дон-Луис, штат Оахака. В Мехико массово выключились светофоры, частично прервалась подача электричества, возникли большие пробки. Число домов, оставшихся без электричества составило почти один миллион.

Информация о россиянах, которые могли пострадать в результате землетрясения, не поступала, отметил консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.