Генсек СЕ выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала через несколько минут после взлета из Домодедово.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования России в связи с крушением самолета Ан-148 в Московской области.
«Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и всем близким. Это печальный день для нашего государства-члена», — сказано в заявлении генсека, сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала через несколько минут после взлета из Домодедово.
По предварительной информации, в самолете находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Подмосковья рядом с населенным пунктом Степановское.
СК России возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».
На месте происшествия работают следователи, специалисты экстренных служб и криминалисты.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству в связи с трагедией создать специальную комиссию.