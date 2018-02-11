Генсек СЕ выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

Генсек Совета Европы выразил соболезнования России в связи с крушением Ан-148

Согласно сообщению Росавиации , связь с экипажем самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала через несколько минут после взлета из Домодедово.

«Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и всем близким. Это печальный день для нашего государства-члена», — сказано в заявлении генсека, сообщает РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования России в связи с крушением самолета Ан-148 в Московской области.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала через несколько минут после взлета из Домодедово.

По предварительной информации, в самолете находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Подмосковья рядом с населенным пунктом Степановское.

СК России возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

На месте происшествия работают следователи, специалисты экстренных служб и криминалисты.