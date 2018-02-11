Опубликован список пассажиров разбившегося Ан-148

Телеграм-канал Mash опубликовал список пассажиров, находившихся на борту самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", который упал в Раменском районе Подмосковья.

Список зарегистрированных пассажиров на рейс разбившегося самолета:

Коболь Виктория

Славинская Анастасия

Гамбарян Сергей

Алексеенко Крискентия

Насырова Екатерина

Козупица Антонина

Клаеви Ульрих (?)

Булатова Лилия

Сон Ульяна

Кармалеев Борис

Владимир Нормантович

Варсик Севоян

Любовь Николаенко

Владимир Ремарчук

Зоя Анохина

Евгений Лиманов

Евгений Лиманов

Марина Калашник

Ципичко Ольга

Маргарита Драгина

Олег Курепов

Алексей Грачев

Александр Сергошко

Иван Толкачев

Юрий Ямаев

Намиг Гахраманов

Евгений Ильинов

Никитченко Алексей

Анатолий Колодяжный

Надежда Красова

Оксана Красова

Альфия Гаусс

Марина Уразаева

Галина Никитенкова

Илья Оставский

Кристина Момзикова

Ведякина Мария

Ведиборенко Илья

Радчук Инна

Акназаров Тамерлан

Толкачев Вячеслав

Толкачева Любовь

Карпухин Анатолий

Карпухина Татьяна

Долбин Виктор

Дмитренко Юлия

Гришова Ирина

Ковчуга Людмила

Толмасова Дарья

Мачнева Светлана

Тулькубаев Фиргат

Нормантович Александр

Всего на борту самолета находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.