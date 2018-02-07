В Италии прогремел взрыв на заводе химических отходов

В Италии прогремел взрыв на заводе по переработке химических отходов

"Пострадали девять человек, их жизни вне опасности. Предприятие занимается переработкой органических растворителей", — сказал собеседник агентства. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в среду днем на предприятии по переработке промышленных отходов на севере Италии, сообщили РИА Новости в пожарной службе провинции Комо.

По его словам, с огнем сейчас борются экипажи порядка 15 пожарных машин, "наиболее острая фаза возгорания уже преодолена".

Взрыв на химическом предприятии произошел около 14.00 (16.00 мск) и был слышен на большом расстоянии. По словам очевидцев, ударной волной повреждены несколько припаркованных поблизости автомобилей.