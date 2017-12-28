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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5
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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 

РИА Новости 28 декабря 2017
Фото: Фото: AFP 2017 / Frederick Florin
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Чили недалеко от тихоокеанского побережья, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 03.54 по времени UTC (06.54 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 63 километрах к северо-востоку от города Тальталь. Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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