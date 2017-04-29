Путин выразил соболезнования Атамбаеву

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования киргизскому лидеру Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагическими последствиями схода селей в Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, подчеркнул глава государства.

Большой оползень обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии сегодня около четырех утра по Москве. В Киргизии было 7 утра. Сель накрыл сразу несколько домов. Погибшими считаются 24 человека, из которых 9 детей до 14 лет. Ведутся поисково-спасательные работы.