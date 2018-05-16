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В Удмуртии в десяти километрах от Пугачево эвакуируют детский санаторий
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В Удмуртии в десяти километрах от Пугачево эвакуируют детский санаторий 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ В 10 КМ ОТ УДМУРТСКОГО ПУГАЧЕВО ЭВАКУИРУЮТ ИЗ-ЗА ПОЖАРА НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО АРСЕНАЛА — МЧС
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