Алтайский край обратится в правительство за помощью в связи с паводком

"Мы должны к концу завтрашнего дня подготовить весь пакет документов для обращения в правительство с просьбой о выделении финансовых ресурсов из резервного фонда правительства России… Дальше, если погодно-климатические условия спровоцируют новые подтопления и новые случаи причинения ущерба, мы будем обращаться повторно", — цитируются в сообщении слова губернатора Александра Карлина , который провел оперативное совещание по ситуации.

Глава региона отметил, что всего за время паводка этой весной в Алтайском крае было подтоплено 115 населенных пунктов. Сейчас в регионе завершается работа по оценке причиненного стихией материального ущерба.

"Мы завершаем работу по оценке материального ущерба, причиненного гражданам. Во время паводка были подтоплены жилые дома, надворные постройки, повреждено или уничтожено принадлежащее им имущество. Я поручаю контролировать организацию этой работы, каждый из заместителей председателя правительства Алтайского края должен знать положение дел в закрепленном управленческом округе", — сказал Карлин.

Он добавил, что режим ЧС, введенный в регионе 27 марта, обусловлен аномально большим размахом паводка. Несмотря на то, что ситуация постепенно нормализуется, есть опасения, что она может усугубиться в зависимости от дальнейшей погоды и осадков. Режим ЧС в связи с этим пока сохраняется.

По данным властей, по состоянию на утро понедельника, в 13 муниципальных образованиях Алтайского края остаются подтопленными 39 населенных пунктов, причем в 37 из них подтоплены только приусадебные участки. В двух населенных пунктах подтоплены 13 жилых домов, в которых живут 66 человек. В пунктах временного размещения находятся шесть человек, в том числе два ребенка.