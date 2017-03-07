Минобороны Польши: Россия виновна в катастрофе Ту-154 под Смоленском

«Работа комиссии, продолжающаяся до настоящего времени, неопровержимо свидетельствует о российской ответственности за смоленскую катастрофу и об ответственности Дональда Туска за передачу следствия по этому делу россиянам», — заявил Мачеревич.

По словам Мачеревича, польские власти вскоре опубликуют «полное объяснение механизмов», которые привели к крушению лайнера. Мачеревич также заявил, что бывшее руководство республики ошибочно обвинило пилотов рухнувшего самолета.

Крушение лайнера Ту-154 под Смоленском с высшим руководством Польши на борту произошло 10 апреля 2010 года. Всего трагедия унесла жизни 96 человек, 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Польская делегация во главе с президентом страны Лехом Качиньским направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия годовщины Катынского расстрела. Крушение самолета Ту-154 стало крупнейшей по числу жертв авиакатастрофой, в которых погибали первые лица государств.