«Здесь ад». Донбасс близок к гуманитарной катастрофе

Елисеев отметил, что ситуация очень напряженная. Президент Украины поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции.

Из-за обстрелов Авдеевка с населением 25 тысяч человек осталась без воды, электричества и теплоснабжения в условиях 20-градусных морозов.

«Если просто взять какую-то переписку из социальной группы, чем обмениваются люди, можно понять, что здесь уже, в принципе, ад. Украина опять использовала «Грады», люди говорят о том, что летают какие-то снаряды с каким-то шлейфом. Это стали слышать и видеть люди, которые живут в районах Донецка, которые раньше считались благополучными, куда не прилетали ранее снаряды начиная с 2014 года», - сказал Наумов.

Местные жители рассказали, что бои практически не прекращаются. «Очень плохо, постоянно стреляют с утра до вечера. Есть возможность уехать, но я же работаю. Света нет, еле-еле теплые батареи, вода еще идет, 23 градуса. Пока тепло держится, только сегодня утром отключили», - рассказала местная жительница Елена.

Украинские власти готовятся к эвакуации жителей Авдеевки. В течение дня есть возможность вывезти до 8 тысяч горожан.