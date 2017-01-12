В Крыму объявлена угроза схода лавин

В Крыму объявили угрозу схода лавин в горах, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС

"13-14 января в горах Крыма угроза схода снежных метелевых лавин", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей региона и туристов быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

"Лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде", - напомнили в ведомстве.

5 января в Крыму из-за непогоды было объявлено сразу два штормовых предупреждения.