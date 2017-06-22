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Мария Захарова вышла на красную дорожку ММКФ в роскошном платье
Фото: ТК «Звезда»
Мария Захарова появилась на открытии Московского международного кинофестиваля в восхитительном зеленом платье. Летний образ официального представителя МИД РФ восхитил всех на красной ковровой дорожке.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открылся песней, которую написала Захарова. Композицию «Верните память» исполнила известная исполнительница Наргиз Закирова.
«Пришел текст и мелодия. Я опубликовала стихи в своих социальных сетях и получила много комментариев о том, что это не просто стихи, это песня и ее нужно записывать на студии — как будто люди почувствовали», - цитирует РИА Новости официального представителя МИД РФ.
Захарова показала песню продюсеру Максиму Фадееву. Он прослушал композицию и предложил записать ее профессионально. В качестве исполнителя была выбрана Наргиз Закирова.
Московский международный кинофестиваль открылся в четверг 22 июня. В этом году в программе фестиваля заявлены 247 фильмов. В основном конкурсе участвуют 13 картин, Россию представляют сразу три киноленты - «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, «Карп отмороженный» Владимира Котта, «Купи меня» Вадима Перельмана.
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