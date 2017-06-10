В Москве на выходных пройдет более ста посвященных Дню России мероприятий

На выходные с 10 по 12 июня в столице запланировано более сотни праздничных мероприятий, посвященных Дню России, сообщает портал Ruposters.ru.

На Красной площади 12 июня пройдет традиционный концерт, который закончится фейерверком. Ожидается выступление Полины Гагариной , Нюши, Тимати , Дискотеки Аварии, хора Турецкого.

В центре города, на Тверской улице и Охотном ряду, пройдет заключительная часть многодневного фестиваля «Времена и Эпохи», объединившего более шести тысяч реконструкторов со всего мира. В 17 тематических зонах будут представлены разные исторические эпохи, начиная с Древней Руси и заканчивая Великой Отечественной войной.

На Триумфальной площади будет представлена экспозиция Государственной Третьяковской галереи «Искусство XX века», в рамках фестиваля «Черешневый лес». В «Лужниках» 11 июня пройдет пятый по счету Красочный забег.

Специальные программы из квестов, выставок, мастер-классов также ждут посетителей 20 городских парков. В Саду Эрмитаж пройдет фестиваль самоваров. Самой большой из них, на 300 литров, войдет в Книгу рекордов России. Фристайл-шоу и музыкально-поэтический спектакль пройдут в рамках театрального фестиваля в Саду имени Баумана.

В Измайловском парке будет организована встреча горожан с известными блогерами. В Кузьминском парке будут соревноваться любители радиоуправляемых машин. Там же пройдут состязания в сборке роботов. В «Садовниках» запланирован массовый велозаезд.

Вечером в «Кузьминках» покажут фильм «После тебя» с Сергеем Безруковым. В «Филях» — документальный фильм «Гранд Макет Россия». Там же планируется массовый запуск китайских шаров в небо.

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