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Панфилову пробили голову пепельницей
Фото: vk.com/panfilovnikita
Известный российский актер Никита Панфилов получил серьезную травму. Во время съемок очередной картины артисту пробили голову.
Происшествие случилось на съемочной площадке популярного телесериала. По всей видимости, Панфилов получил травму из-за любви самостоятельно исполнять трюки.
Актер рассказал, что продюсеры не всегда разрешают ему рисковать, но в этот раз, похоже, ему удалось уговорить начальство отказаться от каскадеров. Результатом стала пробитая голова Панфилова. "Недавно партнер зарядил мне пепельницей так, что я даже ненадолго потерял сознание. Приезжала скорая, наложили несколько швов", – цитирует 37-летнего артиста Life.ru.
Напомним, Никита Панфилов получил широкую известность после ролей в сериале "Мажор" и "Сладкая жизнь". Знают актера и в театральной среде – он принимал участие в постановках Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Как писали Dni.Ru, в Сети в подробностях обсуждают личную жизнь Панфилова. Например, недавно артист дал откровенной интервью, в котором рассказал о разрыве с женой и встрече с новой возлюбленной.
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