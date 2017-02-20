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Газета.Ru

Никита Михалков назначен художественным руководителем Театра киноактера

Михалков получил новую должность
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Народный артист РСФСР Никита Михалков назначен художественным руководителем Государственного театра киноактера приказом Департамента культуры Москвы, сообщает ТАСС.
Об этом заявила пресс-секретарь режиссера Евгения Дорофеева.
"Приказ Департамента культуры Москвы о назначении худруком Театра киноактера Михалкову вручил в Театре Маяковского глава ведомства Александр Кибовский перед показом спектакля "Метаморфозы", - отметила она.
В Департаменте культуры эту информацию официально подтвердили.
В настоящее время в театре Киноактера располагается Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
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