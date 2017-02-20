Никита Михалков назначен художественным руководителем Театра киноактера

Народный артист РСФСР Никита Михалков назначен художественным руководителем Государственного театра киноактера приказом Департамента культуры Москвы, сообщает ТАСС.

Об этом заявила пресс-секретарь режиссера Евгения Дорофеева.

"Приказ Департамента культуры Москвы о назначении худруком Театра киноактера Михалкову вручил в Театре Маяковского глава ведомства Александр Кибовский перед показом спектакля "Метаморфозы", - отметила она.

В Департаменте культуры эту информацию официально подтвердили.

В настоящее время в театре Киноактера располагается Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.