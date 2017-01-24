В Новокузнецке артиста уволили за мат на детском спектакле

Администрация драматического театра Новокузнецка уволила актера, который нецензурно выругался со сцены во время детского спектакля «Конек-Горбунок». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры и национальной политики Кемеровской области во вторник, 24 января.

«Неблагозвучная словоформа, прозвучавшая из уст артиста, могла быть расценена зрителями спектакля "Конек-Горбунок" как нецензурное обращение. По итогам расследования артист Артур Левченко не работает в театре», — заявили представители департамента.

По информации агентства, в региональное ведомство обратилась жительница Новокузнецка, которая заявила, что 7 января актер во время показа детской сказки вышел на сцену пьяным и выругался.

На сайте Новокузнецкого драматического театра указано, что Левченко работал там с 2010 года.