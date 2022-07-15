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13 часов назад

Руководитель КПК "Народная касса" обокрал более 1500 человек на сумму около 1 млрд рублей

Газета.Ru

Во Владимире по факту хищения денежных средств пайщиков кооператива «Народная касса» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Руководитель "Народной кассы" обокрал пайщиков на сумму около 1 млрд рублей
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным следствия, руководители кооператива активно привлекали граждан к вложению имущества и обещали им получение прибыли. Председатель правления «Народной кассы» Сиднев А.И. вводил людей в заблуждение, утверждая, что кооператив финансово устойчив и вложения пайщиков застрахованы. Оказалось, средств на выплаты дохода пайщикам на самом деле не было и выплаты осуществлялись за счет привлечения в кооператив все большего числа граждан.

Кроме того, правоохранители установили, что руководитель правления систематически похищал средства кооператива и сбережения пайщиков. В результате мошеннических действий мужчины пострадало более 1500 человек, а общий ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

Помимо инцидента с «Народной кассой», Сиднев подозревается в еще одном эпизоде мошенничества.

«Главой надзорного ведомства незамедлительно организованы проверочные мероприятия, в ходе которых выявлен ещё эпизод мошенничества, совершённый Сидневым А.И. в качестве руководителя КПК «Поддержка», 11.07.2022 возбуждено соответствующее уголовное дело», —пояснили в ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что 13 июля 2022 года Сиднев был задержан, а 14 июля суд принял решение о его аресте. Также в ходе предварительного следствия имущество мужчины на сумму 251 млн рублей арестовано.

Криминал,Громкие уголовные дела ,ОВС "Народные кассы",Генпрокуратура РФ,
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