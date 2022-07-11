Прокурор добровольно сдалась сотрудникам Следственного комитета

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

По данным издания, 60-летняя Кузьменок находилась не в Испании, как полагало следствие, а в Белоруссии, где лечилась от COVID-19.

О том, что бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок объявили в международный и федеральный розыск, сообщалось в начале июня 2022 года — бывшей сотруднице надзорного ведомства заочно предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере»). Басманный суд заочно арестовал ее на два месяца. Спустя месяц, в начале июля 2022 года, появились данные о поимке Кузьменок: силовики нашли и задержали ее в Москве.

Дело Кузьменок связано с уголовным преследованием ее бывшего начальника, экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. По данным следствия, Фалилеев и его бывший заместитель Андрей Турбин получали взятки от криминалитета за покровительство бизнесу, в том числе собственникам крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Прокуроры за вознаграждение оберегали площадку от проверок. Они были задержаны в феврале 2022 года.