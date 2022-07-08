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26 минут назад

Найден предполагаемый убийца российского авторитетного бизнесмена

Lenta.ru

В Москве правоохранительные органы задержали предполагаемого убийцу авторитетного бизнесмена из Иванова Евгения Холоши и его водителя Алексея Савельева в 2016 году. Об этом сообщает Baza.

Найден предполагаемый убийца российского авторитетного бизнесмена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следствие считает, что задержанный был киллером, который осенью 2016 года расстрелял машину вернувшегося домой коммерсанта вместе с шофером. После нападения исполнитель пересел в другой автомобиль и скрылся. Заказчик и организаторы преступления пока не установлены.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве Холоши и Савельева. Он также имеет судимости за кражу и мошенничество.

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Издание отмечает, что погибший бизнесмен был связан с преступным миром. Он получил условный срок за подстрекательство к расстрелу семерых человек — четверых милиционеров и трех граждан в 2000 году. В Ивановской области Холоша был известен за крышевание сферы пассажирских перевозок.

Криминал,Происшествия,Алексей Савельев,Евгений Иванов,
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