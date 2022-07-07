Против военного комиссара Крыма возбудили дело о взяточничестве

В отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по республике Крым и Севастополю.

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По данным следствия, Лымарь за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от прохождения срочной военной службы.

В настоящее время сотрудники военной контрразведки проводят мероприятия с подозреваемым, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее СМИ сообщали, что силовики провели обыск у военного комиссара Республики Крым.

Юрий Лымарь стал военным комиссаром Крыма в августе 2020 года. До этого он занимал аналогичную должность в Астраханской области.