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11 часов назад

Москвич выбросил собутыльника в окно с четвертого этажа

Мослента

Москвич поссорился со своим знакомым во время застолья и выбросил его с четвертого этажа. Потерпевший с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован, а подозреваемый задержан, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

Москвич выбросил собутыльника в окно с четвертого этажа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В ходе допроса он полностью признал свою вину. Его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела», — говорится в сообщении. В отношении 43-летнего москвича возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По данным следствия, конфликт между собутыльниками произошел ночью 26 июня 2022 года в квартире жилого дома на улице Островитянова в Москве. На балконе мужчина схватил своего 35-летнего знакомого за ноги и вытолкнул в оконный проем с высоты 4-го этажа.

Криминал,Следственный комитет,
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