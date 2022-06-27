Москвич выбросил собутыльника в окно с четвертого этажа

Москвич поссорился со своим знакомым во время застолья и выбросил его с четвертого этажа. Потерпевший с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован, а подозреваемый задержан, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«В ходе допроса он полностью признал свою вину. Его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела», — говорится в сообщении. В отношении 43-летнего москвича возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).