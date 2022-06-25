Пьяный россиянин устроил стрельбу в парке

По информации издания, инцидент произошел 25 июня возле пруда Девичьи слезы. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области , полицейские задержали 35-летнего россиянина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Между стрелявшим, двумя мужчинами и женщиной произошел словесный конфликт. Позже полицейские задержали владельца оружия. Один из участников конфликта получил травму», — уточнили в ведомстве,

Один из очевидцев ссоры, в свою очередь, поделился своей версией произошедшего. По его словам, стрелявший был знаком с другими участниками перепалки. Раз пять стрелял мужчина.