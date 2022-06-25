Пьяный россиянин устроил стрельбу в парке

Пьяный житель Челябинска ночью открыл стрельбу из пневматического пистолета по людям. Подробности публикует портал KP.RU.
По информации издания, инцидент произошел 25 июня возле пруда Девичьи слезы. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, полицейские задержали 35-летнего россиянина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Между стрелявшим, двумя мужчинами и женщиной произошел словесный конфликт. Позже полицейские задержали владельца оружия. Один из участников конфликта получил травму», — уточнили в ведомстве,
Один из очевидцев ссоры, в свою очередь, поделился своей версией произошедшего. По его словам, стрелявший был знаком с другими участниками перепалки. Раз пять стрелял мужчина.
«Он сильно орал на парней молодых, и девушка там была. Дал им срок до воскресенья. Все разбежались, одного зацепил», — рассказал местный житель.
2 июня сообщалось, что силовики задержали стрелявшего по окнам драмтеатра Набережных Челнов. Им оказался местный житель 2000 года рождения.