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11 минут назад

Пьяный россиянин устроил стрельбу в парке

Lenta.ruиещё 1

Пьяный житель Челябинска ночью открыл стрельбу из пневматического пистолета по людям. Подробности публикует портал KP.RU.

Пьяный россиянин устроил стрельбу в парке
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, инцидент произошел 25 июня возле пруда Девичьи слезы. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, полицейские задержали 35-летнего россиянина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Между стрелявшим, двумя мужчинами и женщиной произошел словесный конфликт. Позже полицейские задержали владельца оружия. Один из участников конфликта получил травму», — уточнили в ведомстве,

Один из очевидцев ссоры, в свою очередь, поделился своей версией произошедшего. По его словам, стрелявший был знаком с другими участниками перепалки. Раз пять стрелял мужчина.

«Он сильно орал на парней молодых, и девушка там была. Дал им срок до воскресенья. Все разбежались, одного зацепил», — рассказал местный житель.

2 июня сообщалось, что силовики задержали стрелявшего по окнам драмтеатра Набережных Челнов. Им оказался местный житель 2000 года рождения.

Криминал,Происшествия,Драка,
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